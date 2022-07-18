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Регион 18.07.2022 20:20

Нарышкин обещает Армении помощь в создании СВР

Россия готова оказать необходимую поддержку Армении в случае создания этой страной отдельной службы внешней разведки, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в посольстве РФ в Армении на пресс-подходе для российских СМИ.

"Создание или несоздание отдельной службы внешней разведки - это, конечно, компетенция политического руководства Армении. В каком бы формате мы ни работали с армянскими коллегами, мы окажем любую методологическую помощь, поддержку", - сказал Нарышкин.

"Мы будем так же надежно и последовательно взаимодействовать, как взаимодействовали до сегодняшнего дня", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, СВР, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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