Нарышкин обещает Армении помощь в создании СВР

Россия готова оказать необходимую поддержку Армении в случае создания этой страной отдельной службы внешней разведки, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в посольстве РФ в Армении на пресс-подходе для российских СМИ.

"Создание или несоздание отдельной службы внешней разведки - это, конечно, компетенция политического руководства Армении. В каком бы формате мы ни работали с армянскими коллегами, мы окажем любую методологическую помощь, поддержку", - сказал Нарышкин.

"Мы будем так же надежно и последовательно взаимодействовать, как взаимодействовали до сегодняшнего дня", - отметил он.