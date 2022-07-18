ЕС планирует расширить инвестиции в Азербайджан, до 2024г вложит 60 млн евро – глава ЕК

Европейский Союз намерен до 2024 года инвестировать в экономику Азербайджана 60 млн евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Азербайджана и основным экспортным рынком. Это также один из важнейших источников для Азербайджана с точки зрения инвестиций. Мы хотим его расширить. До 2024 года ЕС вложит в Азербайджан 60 млн евро инвестиций, но экономический и инвестиционный план имеет потенциал для мобилизации до 2 млрд евро дополнительных инвестиций», - сообщила глава ЕК в понедельник в Баку в заявлении для прессы, сделанном совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам фон дер Ляйен, вышеуказанный план уже реализуется и оказывает поддержку около 25 тыс. малых и средних компаний в Азербайджане.



Н.Аббасова