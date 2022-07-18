Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.07 $/bbl +/- WTI 97.59 +1.81 Brent 101.16 +2.06

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 18.07.2022 20:19

ЕС планирует расширить инвестиции в Азербайджан, до 2024г вложит 60 млн евро – глава ЕК

Европейский Союз намерен до 2024 года инвестировать в экономику Азербайджана 60 млн евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Азербайджана и основным экспортным рынком. Это также один из важнейших источников для Азербайджана с точки зрения инвестиций. Мы хотим его расширить. До 2024 года ЕС вложит в Азербайджан 60 млн евро инвестиций, но экономический и инвестиционный план имеет потенциал для мобилизации до 2 млрд евро дополнительных инвестиций», - сообщила глава ЕК в понедельник в Баку в заявлении для прессы, сделанном совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам фон дер Ляйен, вышеуказанный план уже реализуется и оказывает поддержку около 25 тыс. малых и средних компаний в Азербайджане.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Бельгию Глава Еврокомиссии обсудит в Баку с президентом Азербайджана поставки в Европу каспийского газа На встрече со спецпредставителем ЕС обсуждалось выполнение Баку и Ереваном взятых на себя обязательств - Байрамов В ЕС поддержали азербайджано-армянские переговоры в Тбилиси Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал подписание нового соглашения с ЕС по энергобезопасности Спецпредставитель ЕС прибыл в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az