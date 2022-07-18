ЕС планирует расширить инвестиции в Азербайджан, до 2024г вложит 60 млн евро – глава ЕК

Европейский Союз намерен до 2024 года инвестировать в экономику Азербайджана 60 млн евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Азербайджана и основным экспортным рынком. Это также один из важнейших источников для Азербайджана с точки зрения инвестиций. Мы хотим его расширить. До 2024 года ЕС вложит в Азербайджан 60 млн евро инвестиций, но экономический и инвестиционный план имеет потенциал для мобилизации до 2 млрд евро дополнительных инвестиций», - сообщила глава ЕК в понедельник в Баку в заявлении для прессы, сделанном совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По словам фон дер Ляйен, вышеуказанный план уже реализуется и оказывает поддержку около 25 тыс. малых и средних компаний в Азербайджане.
Н.Аббасова
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Бельгию
Баку и Брюссель могут в ближайший месяц завершить переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве - Алиев
Алиев: Азербайджан планирует расширить торговые связи с ЕС за счет реализации совместных проектов
Генсек ООН призвал богатые страны сдержать обещание направлять в год $100 млрд на помощь тем, кто страдает от изменений климата
В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19
Генпрокуратура в рамках борьбы с коррупцией в Минкультуры обеспечила возмещение ущерба на 1,9 млн манатов
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном возможна только путем прямого диалога - Боррель
Совет ЕС откроет офис в Сан-Франциско как в мировом центре цифровых технологий
Продовольствие и удобрения не подпадают под санкции ЕС - Боррель
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ