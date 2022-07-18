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Внешняя политика 18.07.2022 20:34

Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Бельгию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился с рабочим визитом в Брюссель.

"Целью визита в Брюссель является участие Байрамова в 18-ом заседании Совета сотрудничества Азербайджан - Европейский Союз, который состоится 19 июля", говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД.

В рамках визита министр также проведет двусторонние встречи.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, МИД, ВИЗИТ


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