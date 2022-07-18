Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Бельгию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился с рабочим визитом в Брюссель. "Целью визита в Брюссель является участие Байрамова в 18-ом заседании Совета сотрудничества Азербайджан - Европейский Союз, который состоится 19 июля", говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД. В рамках визита министр также проведет двусторонние встречи. Н.Аббасова

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