Болгарские социалисты получили от президента страны мандат на формирование правительства

Президент Болгарии Румен Радев в понедельник предоставил Болгарской социалистической партии (БСП) мандат на формирование правительства, сообщает Болгарское национальное радио.

"Возлагаю на парламентскую группу БСП задачу выдвинуть кандидата на должность председателя правительства", - цитирует президента радио.

По его словам, партия продемонстрировала возможности поиска консенсуса, сосуществования во власти и работы совместно с политическими оппонентами.

"Я полагаю, что ценности, которые объединяют людей левого толка - это мир, справедливость, солидарность, свобода - ценности, которыми должно руководствоваться любое болгарское правительство", - добавил Радев.

Радио отмечает, что эта попытка сформировать правительство - третья и последняя. В случае ее неудачи будут объявлены внеочередные парламентские выборы.

В соответствии с конституцией Болгарии у БСП нет какого-либо строго оговоренного срока, за который необходимо сформировать правительство, хотя в соответствии с толкованием этой процедуры от 1992 года партии, получившей мандат на формирование правительства, как правило, дается неделя.

Болгарские парламентарии 21 июня выразили недоверие правительству Кирила Петкова, который получил пост премьера по итогам парламентских выборов в декабре 2021 года, они прошли в третий раз за год. За время, проведенное у власти, Петков придерживался пронатовской повестки.