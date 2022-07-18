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Финансы 18.07.2022 21:03

Биткойн поднялся выше $22 тыс. впервые за месяц

Цена биткойна, наиболее популярной криптовалюты в мире, поднялась выше $22 тыс. впервые с середины июня благодаря росту глобальных фондовых рынков.

Курс биткойна к 19:55 МСК растет на 5,8% - до $22,147 тыс., по данным биржи Kraken.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подскочила в цене на 11,3% - до $1496.

"Биткойн восстановился с уровней $20 тыс. на фоне чуть возросшего оптимизма Уолл-стрит к рисковым активам", - написал аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Мойя.

Американские фондовые индексы завершили прошлую пятницу максимальным ростом за месяц и продолжают расти в понедельник, как и европейские акции.

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Тэги: МИР, КРИПТОВАЛЮТЫ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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