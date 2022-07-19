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Дальнее зарубежье 19.07.2022 10:48

В Пентагоне намерены разобраться с ситуацией в области взаимодействия американских и китайских военных

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли дал указание подготовить обзор по вопросам взаимодействия с Китаем в военной области за последние пять лет, сообщил телеканала CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как отметили собеседники телеканала, это связано с тем, что "опасения по поводу агрессивного поведения Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе растут".

Сам Милли пояснил CNN: "Китай находится на подъеме в экономическом и военном плане уже более десяти лет. Он стал более смелыми в Тихоокеанском регионе".

"Поддержание открытых линий связи и управление конкуренцией снизят стратегический риск. Американские военные сосредоточены на модернизации и боеготовности. Наша сеть партнеров и союзников является источником силы", - заявил Милли.

По информации журналистов, Милли заинтересован в том, чтобы получить подробное представление обо всех формах взаимодействия между вооруженными силами двух стран. В первую очередь это касается тех, которые могут быть сочтены "небезопасными" или "непрофессиональными" из-за действий китайских самолетов или кораблей в непосредственной близости от американских военных объектов.

Официальные лица сообщают CNN, что цель состоит в том, чтобы внимательно изучить любые изменения в структуре китайской военной активности, иметь полное представление о военных возможностях и намерениях Китая.

CNN напоминает, что министр обороны США Ллойд Остин, выступая на международной конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в июне текущего года заявил: "Действия КНР угрожают подорвать безопасность, стабильность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе".

Телеканал добавляет, что США, со своей стороны, "похоже, активизируют свои операции в Южно-Китайском море".

Так, на прошлой неделе в субботу американский эсминец с управляемыми ракетами прошел вблизи островов Наньша (Спратли) в юго-восточной части Южно-Китайского моря. В заявлении 7-го флота США этот проход охарактеризовали как "операцию по обеспечению свободы судоходства".

Операция ВМС США в островной цепи, где Китай построил военные укрепления на искусственных островах, бросила вызов ограничениям на мирный проход, "введенным Китайской Народной Республикой (КНР), Вьетнамом и Тайванем", говорилось в заявлении.

Китай и ряд членов АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это нарушает международные законы. При этом через данный регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.

Пекин последовательно заявляет протесты по поводу периодических проходов американских военных кораблей и пролетов военных самолетов США в районах, на которые Китай распространяет свой суверенитет, называя такие действия провокационными и угрожающими региональной безопасности.

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