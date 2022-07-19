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СНГ 19.07.2022 10:31

Казахстан и РФ намерены укреплять сотрудничество в Азии в многосторонних форматах

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Адиль Турсунов обсудил с российским коллегой Игорем Моргуловым состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества в Азии в многосторонних форматах, сообщила пресс-служба МИД республики.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Турсунова в Россию.

"Собеседники обратили особое внимание вопросам взаимодействия двух стран в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). С учетом текущего председательства казахстанской стороны в Совещании, Турсунов проинформировал российского дипломата о ходе подготовки к 6-му саммиту СВМДА в октябре 2022 года, в том числе повестке дня мероприятия, его содержательных и организационных аспектах", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

В пресс-службе отметили, что "российская сторона высоко оценила проводимую казахстанским председательством работу по активизации деятельности форума и выразила поддержку трансформации Совещания в международную организацию".

Стороны также обсудили предстоящий график мероприятий в рамках СВМДА.

"По итогам переговоров дипломаты договорились продолжить активные контакты в целях успешного проведения шестого Саммита СВМДА, а также укрепления сотрудничества двух стран в многосторонних форматах в Азии", - сообщается в пресс-релизе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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