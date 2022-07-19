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Дальнее зарубежье 19.07.2022 11:12

В США успешно испытали гиперзвуковое оружие - Пентагон

В США успешно прошло очередное испытание гиперзвукового оружия, сообщил Пентагон.

Аппарат производства Raytheon Technologies Corp., класс которого не уточняется, в ходе летного испытания в пять раз превысил скорость звука, это стало третьим успешным испытанием такого оружия с 2013 года, говорится в сообщении.

"Развитие гиперзвуковых возможностей нашей страны является важнейшим национальным императивом, и это был важный шаг вперед. Последовательные успешные летные испытания дают нам еще большую уверенность в технической зрелости нашего прототипа по программе Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC)", - цитируют СМИ слова руководителя ракетного подразделения Raytheon Уэса Кремера.

В заявлении Raytheon говорится, что во время летных испытаний аппарат после отделения от самолета разогнался до гиперзвуковой скорости с использованием реактивного двигателя.

Программа разработки гиперзвукового оружия находится в ведении Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов, или DARPA. За получение контракта на производство борются Raytheon, и Lockheed Martin Corp.

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