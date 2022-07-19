Yelo Bank поддержал кредитом “ABAD”

Yelo Bank, SİF - Фонд Развития Предпринимательства Министерства Экономики и юридическое лицо публичного права “ABAD” начали совместное сотрудничество. Основной целью сотрудничества является создание и расширение семейного хозяйства, поддержка финансирования инвестиционных проектов предпринимателей-абадчи.



В рамках сотрудничества Yelo Bank, как уполномоченный банк, осуществляет финансирование проектов предпринимателей-абадчи за счет государственных льготных кредитных средств SİF, а юридическое лицо “ABAD” оказывает поддержку предпринимателям в организации и продвижения, маркетинга и реализации продукции, полученной за счет финансируемых проектов.



В результате совместного сотрудничества в течение июня-июля 2022 года было профинансировано 3 инвестиционных проекта предпринимателей-абадчи, а сумма выделенных на эти цели льготных кредитов составила 110 тысяч манатов. Финансируемые проекты в основном служат развитию садоводства, пчеловодства и животноводства.



Yelo Bank активно сотрудничает с SIF в направлении развития и финансирования предпринимательства, особенно сельского хозяйства. В рамках данного сотрудничества Банк предоставляет бизнес-кредит до 10 млн манатов от 5% годовых на срок до 60 месяцев. Следует отметить, что Yelo Bank вошел в топ-3 среди уполномоченных банков по количеству выданных кредитов за счет средств SİF за первые 6 месяцев 2022 года.



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