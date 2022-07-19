Yelo Bank поддержал кредитом “ABAD”

Yelo Bank, SİF - Фонд Развития Предпринимательства Министерства Экономики и юридическое лицо публичного права “ABAD” начали совместное сотрудничество. Основной целью сотрудничества является создание и расширение семейного хозяйства, поддержка финансирования инвестиционных проектов предпринимателей-абадчи.
В рамках сотрудничества Yelo Bank, как уполномоченный банк, осуществляет финансирование проектов предпринимателей-абадчи за счет государственных льготных кредитных средств SİF, а юридическое лицо “ABAD” оказывает поддержку предпринимателям в организации и продвижения, маркетинга и реализации продукции, полученной за счет финансируемых проектов.
В результате совместного сотрудничества в течение июня-июля 2022 года было профинансировано 3 инвестиционных проекта предпринимателей-абадчи, а сумма выделенных на эти цели льготных кредитов составила 110 тысяч манатов. Финансируемые проекты в основном служат развитию садоводства, пчеловодства и животноводства.
Yelo Bank активно сотрудничает с SIF в направлении развития и финансирования предпринимательства, особенно сельского хозяйства. В рамках данного сотрудничества Банк предоставляет бизнес-кредит до 10 млн манатов от 5% годовых на срок до 60 месяцев. Следует отметить, что Yelo Bank вошел в топ-3 среди уполномоченных банков по количеству выданных кредитов за счет средств SİF за первые 6 месяцев 2022 года.
Для получения дополнительной информации и онлайн-заказа: https://bit.ly/ylpwjrf
Интересует вопросы по банковским услугам (kредит для бизнеса без залога)? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram , Whatsapp.
Yelo Bank - Яркий банкинг!
Началось возвращение первых семей вынужденных переселенцев в Зангиланский район Азербайджана
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Бельгию
Баку и Брюссель могут в ближайший месяц завершить переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве - Алиев
ГНС в январе-июне увеличила сбор налогов в госбюджет в 1,5 раза
Berkshire Hathaway увеличила долю в Occidental Petroleum до 19,4%
Выручка Азербайджана в I полугодии от экспорта нефтепродуктов превысила $182 млн
Число новых случаев COVID-19 в Южной Корее растет на фоне распространения субварианта штамма "омикрон"
Генсек ООН призвал богатые страны сдержать обещание направлять в год $100 млрд на помощь тем, кто страдает от изменений климата
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Французское государство приступило к национализации EDF
В США успешно испытали гиперзвуковое оружие - Пентагон
В Пентагоне намерены разобраться с ситуацией в области взаимодействия американских и китайских военных
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ