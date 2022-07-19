Азербайджан в I полугодии увеличил производство легковых автомобилей на 33%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в I-ом полугодии 2022 года составило 1,057 тыс. единиц, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 33%.
В январе было произведено 102 автомобиля, в феврале - 3, в марте - 334, в апреле -271, в мае – 229, в июне - 118.
На складах производителей на 1 июля 2022 года имеется 478 единиц легковых автомобилей.
По данным статистики, в январе-июне в стране произведено 259 тракторов, что на 12,5% меньше января-июня 2021 года.
На складах на 1 июля 2022 года имеется 31 трактор.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
В 2021 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2 тыс. 43 единицы (рост на 4,8% от показателя 2020 года), тракторов - 651 (рост в 2,2 раза).
Б.Рустамбеков
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