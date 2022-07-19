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ТЭК 19.07.2022 11:03

Европа до сих пор по TAP получила до 14 млрд кубометров газа из Азербайджана - Симсон

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон сообщила, что Европа с 31 декабря 2020 года получила из Азербайджана около 14 млрд кубометров газа.

«Встретилась (в Баку – ИФ) с исполняющим обязанности президента SOCAR Ровшаном Наджафом для обсуждения шагов дальнейшего взаимодействия. С момента начала коммерческой эксплуатации TAP, в Европу поставлено около 14 млрд кубометров газа», - написала Симсон во вторник в своем твиттере.

Симсон также провела встречу с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. «Мы обсудили широкий спектр сотрудничества по вопросам возобновляемых источников энергии, энергетической эффективности и т.д. Потенциал и желание есть. Теперь мы следим за подписанным вчера Меморандумом о взаимопонимании, чтобы воплотить его в жизнь. Азербайджан уже увеличил поставки природного газа в ЕС, и эта тенденция сохранится. Дополнительно в этом году будет поставлено до 4 млрд кубометров газа (всего в 2022 году будет поставлено 12 млрд кубометров – ИФ). Нам нужно много (газа) для предстоящей зимы», - написала Симсон в твиттере.

Как сообщалось, поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа.

Накануне Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики, который предусматривает увеличение к 2027 году объема поставок газа из Азербайджана в Европу до 20 млрд кубометров.

Общая протяженность газопровода TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

Э.Шафиев

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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