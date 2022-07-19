SOCAR сократила в I полугодии производство автобензина на 13%, дизеля – на 30%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в I-ом полугодии 2022 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось в денежном выражении на 15,4% -до 1 млрд 705,4 млн манатов (свыше $1 млрд по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в указанный период производство авиакеросина составило 247,8 тыс. т (рост на 2,7%), топочного мазута – 64,9 тыс. т (рост в 2,7 раза), нефтяного битума – 176,8 тыс. т (рост на 17,8%).

Производство автомобильного бензина составило 503,4 тыс. т (спад на 13,1%), прямогонного бензина (нафты) – 141,8 тыс. т (спад на 33,1%), дизельного топлива – 862,3 тыс. т (спад на 29,9%), смазочных масел - 19,5 тыс. т (спад на 29,9%), нефтяного кокса –77,6 тыс. т (спад на 41,1%).

Спад в производстве нефтепродуктов в январе-июне 2022 года связан с плановыми ремонтными работами, которые проводились на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR) с 4 апреля по 27 мая.

По состоянию на 1 июля 2022 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина - 8,1 тыс. т, нафты – 1,6 тыс. т, авиакеросина - 10,7 тыс. т, дизтоплива -8,4 тыс. т, топочного мазута – 9 тыс. т, смазочных масел – 3,7 тыс. т, нефтяного битума – 7,7 тыс. т, нефтяного кокса – 14,7 тыс. т.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ.

Н.Аббасова