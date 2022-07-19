Azer-Turk Bank увеличил в I полугодии активы на 47%, прибыль – на 81%

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» увеличил в первом полугодии 2022 года активы на 47% - до 598,969 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 30 июня 2022 года составил 286,74 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 22,7% - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам оценивается в 111,118 млн манатов (рост на 43%), по бизнес-кредитам – 48,81 млн манатов (рост на 6,2%), по кредитам с операциями с недвижимостью – 126,812 млн манатов (рост на 15,3%).
Обязательства банка равны 540,352 млн манатов (рост на 54,2%). Депозитный портфель составляет 222,609 млн манатов (рост на 7,3%), в том числе вклады физических лиц – 108,55 млн манатов (рост на 15,4%).
Капитал банка равен 58,617 млн манатов (рост на 2,9%), уставный капитал - 50 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам января-июня 2022 года составила 812 тыс. манатов (рост на 81,2%).
Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".
Р.Ахмедов
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