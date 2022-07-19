Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 102.60 +5.01 Brent 106.27 +5.11

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 19.07.2022 11:26

Налогоплательщики в Азербайджане посредством ККА нового поколения в I полугодии увеличили объем совершенных операций на 55%

Налоговые органы Азербайджана до сих пор установили 66,339 тыс. контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения (в июне - 3,592 тыс. ККА), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Оборот по ним в январе-июне 2022 года составил 10 млрд 636 млн 507,3 тыс. манатов, что на 55,2% превышает показатель за аналогичный период 2021 года», - отметили в службе.

График работ по установке контрольно-кассовых аппаратов был утвержден кабинетом министров и состоит из 4 этапов. К концу 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на кассовые аппараты нового поколения.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ККА, ОБОРОТ


Похожие новости


Налогоплательщики посредством ККА нового поколения за 11 месяцев увеличили оборот на 86% Налогоплательщики посредством ККА нового поколения за 9 месяцев удвоили объем совершенных операций

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az