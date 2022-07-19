Налогоплательщики в Азербайджане посредством ККА нового поколения в I полугодии увеличили объем совершенных операций на 55%

Налоговые органы Азербайджана до сих пор установили 66,339 тыс. контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения (в июне - 3,592 тыс. ККА), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС).
«Оборот по ним в январе-июне 2022 года составил 10 млрд 636 млн 507,3 тыс. манатов, что на 55,2% превышает показатель за аналогичный период 2021 года», - отметили в службе.
График работ по установке контрольно-кассовых аппаратов был утвержден кабинетом министров и состоит из 4 этапов. К концу 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на кассовые аппараты нового поколения.
Р.Ахмедов
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