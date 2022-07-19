Kapital Bank увеличил в I полугодии активы на 13%, прибыль – на 27%

ОАО «Kapital Bank» увеличил в первом полугодии 2022 года активы на 13,3% - до 7 млрд 606,111 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 30 июня 2022 года составил 3 млрд 136,951 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 18,3% - ИФ). При этом за отчетный период банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 13,9% - до 1 млрд 825,15 млн манатов, по бизнес-кредитам - на 26,7% - до 962,281 млн манатов, операциям с недвижимостью – на 20,1% - до 349,52 млн манатов.
Обязательства банка оцениваются в 6 млрд 978,456 млн манатов (рост на 15,1%).
Депозитный портфель банка равен 6 млрд 88,25 млн манатов (рост на 17,2%), в том числе вклады физических лиц - 1 млрд 904,792 млн манатов (рост на 63,6%).
Капитал банка равен 627,655 млн манатов (спад на 3,2%), уставный капитал - 245,85 млн манатов (не изменился). Суммарная нераспределенная прибыль банка на 30 июня 2022 года оценивается в 336,841 млн манатов (спад в январе-июне на 7,2%).
По итогам первого полугодия 2022 года чистая прибыль банка составила 127,071 млн манатов (рост на 27,3% по сравнению с январем-июнем 2021 года - ИФ).
Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее время является вторым банком страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755% и физические лица (0,1245%).
А.Азизов
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