Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 102.60 +5.01 Brent 106.27 +5.11

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 19.07.2022 11:41

Kapital Bank увеличил в I полугодии активы на 13%, прибыль – на 27%

ОАО «Kapital Bank» увеличил в первом полугодии 2022 года активы на 13,3% - до 7 млрд 606,111 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2022 года составил 3 млрд 136,951 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 18,3% - ИФ). При этом за отчетный период банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 13,9% - до 1 млрд 825,15 млн манатов, по бизнес-кредитам - на 26,7% - до 962,281 млн манатов, операциям с недвижимостью – на 20,1% - до 349,52 млн манатов.

Обязательства банка оцениваются в 6 млрд 978,456 млн манатов (рост на 15,1%).

Депозитный портфель банка равен 6 млрд 88,25 млн манатов (рост на 17,2%), в том числе вклады физических лиц - 1 млрд 904,792 млн манатов (рост на 63,6%).

Капитал банка равен 627,655 млн манатов (спад на 3,2%), уставный капитал - 245,85 млн манатов (не изменился). Суммарная нераспределенная прибыль банка на 30 июня 2022 года оценивается в 336,841 млн манатов (спад в январе-июне на 7,2%).

По итогам первого полугодия 2022 года чистая прибыль банка составила 127,071 млн манатов (рост на 27,3% по сравнению с январем-июнем 2021 года - ИФ).

Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее время является вторым банком страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755% и физические лица (0,1245%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


Azer-Turk Bank увеличил в I полугодии активы на 47%, прибыль – на 81% PASHA Bank увеличил в 2021г активы по МСФО на 14,7%, прибыль – на 28,7% Bank Respublika увеличил в 2021г активы по МСФО на 19,5%, прибыль – на 29,8% Yelo Bank увеличил в I квартале активы на 27% Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил в I квартале активы на 12% Gunay Bank увеличил в I квартале активы на 1,7%, убыток составил около 580 тыс. манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az