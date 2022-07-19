ГНС в январе-июне увеличила сбор налогов в госбюджет в 1,5 раза

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики увеличила в январе-июне 2022 года сбор налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 49,3% - до 6 млрд 482 млн 48,5 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно информации, распространенной ГНС, план по сбору налогов и пошлин в госбюджет за отчетный период выполнен на 146,7%.

В январе-июне 67,8% сборов налогов и пошлин пришлась на ненефтегазовый сектор, 32,2% - на нефтегазовый.

В частности, поступления по ненефтегазовому сектору составили 4 млрд 398 млн 64,3 тыс. манатов (рост на 38,1%), прогноз выполнен на 128,6%.

В то же время поступления в госбюджет по нефтегазовому сектору составили 2 млрд 83 млн 984,2 тыс. манатов.

По данным ГНС, за январь-июнь 2022 года сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 2 млрд 225 млн 624,2 тыс. манатов (рост на 21%), на обязательное страхование от безработицы - 77,035 млн манатов (рост на 21,9%).

ГНС отмечает, что на 1 июля 2022 года число активных налогоплательщиков составляет 688,011 тыс. (рост на 3,4% по сравнению с показателем на 1 июля 2021 года), в том числе плательщиками НДС - 37,029 тыс.

Поступления в госбюджет по линии ГНС в госбюджет Азербайджана на 2022 год предусмотрены на уровне 11 млрд 740 млн манатов.

Б.Рустамбеков