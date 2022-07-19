Еврокомиссия выдвинула предложение о совместных оборонных закупках государствами ЕС

Еврокомиссия (ЕК) утвердила во вторник предложение по принятию регламента, устанавливающего закон об усилении оборонной промышленности Европы за счет общих закупок (EDIRPA) на 2022-2024 годы.

"Помимо помощи (государствам-членам ЕС - ИФ) в пополнении части запасов после передачи оружия на Украину, мы (ЕК - ИФ) создаем стимул через союзный бюджет для стран ЕС покупать вместе. Оборона Европы делает большие успехи", - заявил член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон, представлявший прессе законодательное предложение ЕК.

Он назвал это "историческим шагом вперед в европейской оборонной интеграции".

"Комиссия выполняет свое обязательство по созданию краткосрочного инструмента ЕС, укрепляющего европейский оборонный промышленный потенциал за счет совместных закупок государств-членов ЕС", - объясняется в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В нем сообщается, что этот инструмент, созданный по поручению Европейского совета, направлен на "удовлетворение самых неотложных и критических потребностей в продукции оборонного назначения", которые возникли в связи с российской спецоперацией на Украине.

Еврокомиссия предлагает выделить 500 млн евро из бюджета ЕС на период с 2022 по 2024 год. "Инструмент будет стимулировать государства-члены в духе солидарности к совместным закупкам и облегчит доступ всех государств-членов к остро необходимой оборонной продукции. Это позволит избежать конкуренции между государствами-членами в отношении одних и тех же продуктов и будет способствовать экономии средств", - предполагают в Брюсселе.

Кроме того, заявляют в ЕК, "это укрепит функциональную совместимость и позволит европейской оборонной технологической и промышленной базе лучше настроить и нарастить свои производственные мощности для поставки необходимой продукции".

Сообщается, что инструмент будет поддерживать действия консорциумов, состоящих как минимум из трех государств-членов. Приемлемые инициативы могут включать новые проекты оборонных закупок или продление проектов, запущенных с начала операции на Украине.

В коммюнике ЕК отмечается, что Еврокомиссия оперативно передает свое предложение законодателям - Совету ЕС и Европейскому парламенту - и рассчитывает на быстрое принятие регламента, "чтобы к концу 2022 года иметь возможность поддерживать государства-члены на основе сотрудничества в удовлетворении их самых неотложных и критических потребностей в оборонной продукции".