Лидеры итальянских партий завершают консультации перед голосованием в парламенте по доверию Драги

Лидеры крупных итальянских партий во вторник проводят заключительные консультации со своими соратниками по вопросу о будущем правительства, возглавляемого Марио Драги.

В частности, по сообщению телеканала TGcom24, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони запланировал на середину дня переговоры в Риме с влиятельными политиками правого толка, в частности, с лидером партии "Лига" Маттео Сальвини.

Сам Сальвини ранее во вторник провел совещание с остальными руководителями "Лиги", на котором все подтвердили, что не собираются оставаться в правящей коалиции, если в ней будет популистское "Движение пять звезд".

TGcom24 отмечает, что в "Движении пять звезд" пока нет единой позиции по правительству Драги: в партии есть как сторонники продолжения работы в правящей коалиции, так и те, кто поддерживает позицию лидера партии Джузеппе Конте, считающего, что работа с Драги возможна лишь при выполнения им ряда условий.

Левые итальянские партии, в целом, по-прежнему выступают за продолжение работы Драги на посту премьера. При этом некоторые политики левого толка не скрывают, что досрочные выборы - возможный вариант.

"Либо Драги удастся убедить всех продолжить работу в интересах страны, либо нас ждут выборы в начале октября. Других вариантов я не вижу", - завил лидера партии "Живая Италия" Маттео Ренци.

Сам Драги во вторник проводит очередные переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Ожидается, что в среду в итальянском парламенте рассмотрят вопрос о доверии правительству Драги.

Вопрос о дальнейшем пребывании Драги у власти стал актуален после того, как 14 июля входящее в его коалицию "Движение пять звезд" отказалось участвовать в голосовании в сенате по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям. В этой партии в целом не возражают против такой помощи, однако считают неприемлемыми некоторые из предложенных мер.

У Драги даже без "Движения пять звезд" есть поддержка большинства в обеих палатах парламента Италии. Однако он пришел к власти в 2021 году во главе коалиции, включавшей все основные партии. Тогда в Италии пошли на такой шаг, чтобы положить конец политическому кризису и не проводить внеочередные выборы в разгар пандемии COVID-19. Европейские СМИ отмечают, что, по мнению Драги, если кто-то из участников коалиции уйдет в оппозицию, то он не сможет занимать пост премьера: ведь изначально он обещал работать со всеми крупнейшими партиями Италии и не ввязываться в политические противостояния. Сам премьер - беспартийный.

Лидер "Движения пять звезд" Конте напрямую не заявлял о выходе из коалиции, но предупреждал, что не готов поддерживать правительство в тех случаях, когда позиция его партии не принимается во внимание.

Ситуация осложняется и итальянскими политическими реалиями. Опросы показывают рост поддержки у избирателей правых партий. Поэтому наблюдатели не исключают, что этим партиям может быть выгодно падение правительства Драги и проведение досрочных выборов в парламент.

При этом две правых партии - "Лига Севера" и "Вперёд, Италия" - входят в состав правящей коалиции. Они не заявляли, что больше не будут поддерживать Драги, но при этом - не хотят, чтобы в коалиции оставалось "Движение пять звезд".

"Движение пять звезд", не считающее себя ни левым, ни правым, напротив, сейчас непопулярно в Италии. Некоторые эксперты полагают, что Конте пошел на конфликт с Драги, надеясь привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность. В последние недели Конте нередко критиковал правительство Италии, после чего в СМИ и начали рассуждать о том, удержится ли Драги на посту премьера.