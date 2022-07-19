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СНГ 19.07.2022 15:31

ЕС введет санкции против 47 человек, включая Собянина и Чемезова

В новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также - восемь юрлиц, сообщает во вторник близкое к институтам ЕС издание EUobserver со ссылкой на собственную информацию.

В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников, отмечается в статье. По информации издания, под санкции также попадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и некоторые родственники бизнесменов, против которых санкции были введены ранее.

Помимо прочего, ЕС планирует ввести санкции против байкерского клуба "Ночные волки" и его президента Александра Залдостанова.

Также EUobserver отмечает, что новые меры, как ожидается, будут предусматривать усиление ограничительных мер в отношении Сбербанка, а также, как и сообщалось ранее, запрет на импорт золота из РФ.

При этом, по информации издания, будут введены корректировки в предыдущие меры Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, рискующие столкнуться с проблемой голода. При этом в ЕС заверяют, что введенные ранее меры, по сути, не были направлены на ограничение таких поставок.

Также корректировки, по замыслу Брюсселя, позволят исключить проблемы в поставках медицинских и фармацевтических товаров.

В статье также утверждается, что ЕС планирует ввести некоторые исключения из санкций "чтобы избежать перебоев в платежах для продукции АПК".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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