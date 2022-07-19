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ТЭК 19.07.2022 15:47

Нефть ускорила снижение

Нефтяные котировки падают во вторник после активного роста накануне.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:28 подешевели на $1,77 (1,67%) - до $104,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $2,05 (на 2%) - до $100,55 за баррель.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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