План подготовки к зиме, который в среду обнародует ЕК, учитывает и полное перекрытие газа из РФ

Европейская комиссия (ЕК) представит в среду свой план по подготовке к предстоящей зиме, который предусматривает различные сценарии, включая полное прекращение поставок российского газа, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Нам невозможно предвидеть, предсказывать будущие действия "Газпрома". Уже 12 стран, или иногда предприятия в некоторых странах, претерпели внезапные отключения или перебои потоков газа, поставляемого "Газпромом". Что сделает "Газпром" завтра - можно предполагать всё, что угодно", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос, какой сценарий своего плана Еврокомиссия расценивает как наиболее вероятный.
"Но что для нас ясно: чрезвычайный план на период зимы, который мы готовим, основывается также и на худшем сценарии, потому что очевидно - и председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен - ИФ) это говорила, еврокомиссары это говорили, все это говорили - что надо к этому подготовиться. Каков худший сценарий? Это просто отключение газа "Газпромом", - объяснил Мамер
По его словам, в ЕС не знают, конкретизируется ли такой сценарий, но не подготовиться к нему было бы ошибкой.
В свою очередь другой представитель ЕК Тим Макфи, курирующий энергетическую политику, отвечая на вопросы относительно газопровода "Северный поток" и приостановки его работы из-за отсутствия турбины, заявил, что Еврокомиссия поддерживает контакты с компанией Siemens и констатирует возвращение Канадой Германии необходимой для работы газопровода турбины. Это, отметил он, снимает претензии российской стороны.
"Режим санкций ЕС не затрагивает оборудования или технологий для транспортировки природного газа", - вновь подтвердил Макфи.
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