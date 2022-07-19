Производители продовольственной пшеницы с применением современных технологий в Азербайджане с 2023г получат субсидии на 5 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О ряде мероприятий по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей».
Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, на начальном этапе, в качестве пилотного проекта, на продовольственное зерно, произведенное лицами, взявшими на себя обязательства по производству продовольственной пшеницы в хозяйствах с применением современных оросительных систем, и сдавших его в Государственное агентство резервов Азербайджана и на мукомольные предприятия в соответствии с контрактом, заключенным с министерством сельского хозяйства, начиная с 2023 года, будет применяться субсидия сроком на 5 лет.
Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев, на основе предложений министерства сельского хозяйства и Госагентства резервов, усовершенствовать законодательство о зерновых, подготовить предложения по государственной заготовке продовольственной пшенице и представить эти предложения президенту Азербайджана.
Министерству сельского хозяйства поручено в трехмесячный срок, усовершенствовать механизмы выдачи кредитов на льготных условиях и под государственные гарантии, для создания современных хозяйств производителями продовольственной пшеницы и закупки современной системы орошения, и представить президенту Азербайджана.
Также поручено с учетом производственных затрат производителей и их возможной выручки, до 1 августа 2022 года, в последующие годы - до 1 июля - определять заготовочные цены на продовольственную пшеницу.
Министерству сельского хозяйства Азербайджана также поручено обеспечить подписание соответствующих соглашений с производителями продовольственной пшеницы.
Б.Рустамбеков
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