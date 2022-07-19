Еврокомиссия подписала новый контракт на совместные закупки Евросоюзом лекарств от COVID-19

Европейская комиссия подписала очередной контракт на совместную закупку странами ЕС противовирусного препарата для лечения коронавируса, готовясь к возможной новой волне эпидемии.

"COVID-19 все еще с нами, и мы продолжим следить за тем, чтобы в дополнение к вакцинам у нас также были необходимые терапевтические средства для лечения", - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, комментируя подписание во вторник контракта с фармацевтической компанией Gilead.

Рамочный контракт предусматривает совместную закупку Брюсселем для стран ЕС препарата "Веклюри" (ремдесивира) - противовирусного средства для лечения COVID-19.

Это второй рамочный контракт на ремдесивир. Первый закончился в апреле. 22 страны ЕС, которые участвуют в совместных закупках, могут получить до 2,25 млн ампул.

Ремдесивир можно использовать для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с пневмонией, требующей дополнительного кислорода, а также у взрослых, которым не требуется дополнительного кислорода, но которые подвержены повышенному риску тяжелой формы болезни.

Соглашение ЕС о совместных закупках предлагает 36 странам-участницам совместно принимать медицинские контрмеры в качестве альтернативы или дополнения к закупкам на национальном уровне.

Ранее Брюсселем были заключены рамочные контракты с компаниями Hoffmann-La Roche и GlaxoSmithKline Ltd на закупку моноклональных антител для лечения коронавируса.

В Европе после продолжавшегося до конца весны спада заболеваемости коронавирусом наметился новый рост.