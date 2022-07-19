Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 102.60 +5.01 Brent 106.27 +5.11

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 19.07.2022 19:10

Еврокомиссия подписала новый контракт на совместные закупки Евросоюзом лекарств от COVID-19

Европейская комиссия подписала очередной контракт на совместную закупку странами ЕС противовирусного препарата для лечения коронавируса, готовясь к возможной новой волне эпидемии.

"COVID-19 все еще с нами, и мы продолжим следить за тем, чтобы в дополнение к вакцинам у нас также были необходимые терапевтические средства для лечения", - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, комментируя подписание во вторник контракта с фармацевтической компанией Gilead.

Рамочный контракт предусматривает совместную закупку Брюсселем для стран ЕС препарата "Веклюри" (ремдесивира) - противовирусного средства для лечения COVID-19.

Это второй рамочный контракт на ремдесивир. Первый закончился в апреле. 22 страны ЕС, которые участвуют в совместных закупках, могут получить до 2,25 млн ампул.

Ремдесивир можно использовать для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с пневмонией, требующей дополнительного кислорода, а также у взрослых, которым не требуется дополнительного кислорода, но которые подвержены повышенному риску тяжелой формы болезни.

Соглашение ЕС о совместных закупках предлагает 36 странам-участницам совместно принимать медицинские контрмеры в качестве альтернативы или дополнения к закупкам на национальном уровне.

Ранее Брюсселем были заключены рамочные контракты с компаниями Hoffmann-La Roche и GlaxoSmithKline Ltd на закупку моноклональных антител для лечения коронавируса.

В Европе после продолжавшегося до конца весны спада заболеваемости коронавирусом наметился новый рост.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az