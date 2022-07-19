В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, 4 человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 257 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 794 тыс. 913, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 68 случаев.
За сутки зарегистрировано 4 летальных исхода из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 727 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 784 тыс. 90 человек (+ 58 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1096 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 658 тестов на коронавирус против 1 тыс. 840 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 8 тыс. 73 теста на COVID-19.
Э.Шафиев
Алиев назвал неприемлемыми антиазербайджанские резолюции Европарламента
Началось возвращение первых семей вынужденных переселенцев в Зангиланский район Азербайджана
Halliburton списала $344 млн во II кв. из-за сворачивания бизнеса в РФ, ее чистая прибыль упала вдвое
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-май увеличились на 15%
Входящие платежи во II кв. выросли на 3 млрд манатов – анализ ЦБ
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
В Великобритании зафиксировали температурный рекорд: свыше 40 градусов по Цельсию
Верховный лидер Ирана заявил Эрдогану, что против идеи турецкой операции на севере САР
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Yelo Bank поддержал кредитом “ABAD”
«Nar» наградит абитуриентов показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ