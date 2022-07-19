В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, 4 человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 257 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 794 тыс. 913, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 68 случаев.

За сутки зарегистрировано 4 летальных исхода из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 727 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 784 тыс. 90 человек (+ 58 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1096 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 658 тестов на коронавирус против 1 тыс. 840 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 8 тыс. 73 теста на COVID-19.

Э.Шафиев