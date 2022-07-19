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Регион 19.07.2022 16:44

Путин прибыл в столицу Ирана

Президент РФ Владимир Путин прибыл во вторник в Тегеран, где примет участие в саммите "астанинского формата" и проведет отдельные переговоры со своими коллегами из Турции и Ирана.

В последний раз Путин посещал Иран осенью 2018 года.

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Тэги: ИРАН, ПУТИН, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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