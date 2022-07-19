Входящие платежи во II кв. выросли на 3 млрд манатов – анализ ЦБ

Данные финансовых потоков указывают на рост экономической активности во II квартала 2022 года, отмечает Центробанк Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» ЦБ впервые опубликовал анализ отраслевых финансовых потоков - за второй квартал 2022 года.

Согласно данным анализа, ЦБ указывает на высокую корреляцию финансовых потоков с ВВП.

«В середине второго квартала 2022 года наблюдалось некоторое снижение финансовых потоков, но к концу квартала это снижение сменилось ростом. В целом, во втором квартале 2022 года общие входящие платежи выросли на 3 млрд манатов (на 19,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 18,3 млрд манатов», - подчеркивает ЦБ.

Согласно анализу, в структуре входящих платежей наибольший вес во втором квартале текущего года имели сектор госуправления и обороны, социального обеспечения (22%) и торговля, ремонт транспортных средств (15,5%). При этом наибольший вклад в рост объема поступлений в апреле-июне внесли строительство (+1,08 млрд манатов) и торговля, ремонт транспортных средств (+965 млн манатов).

Касаясь отраслевой динамики финансовых потоков, ЦБ указывает, что во втором квартале 2022 года поступления по сектору административных и вспомогательных услуг увеличились в 2 раза – до 110,4 млн манатов; по сфере образования рост составил 114,7 млн манатов (82%) – до 254,8 млн манатов; в секторе строительств – 64% - до 2,7 млрд манатов (значительный вклад в этот рост внесли масштабные работы, проводимые на освобожденных территориях).

ЦБ отмечает, что во втором квартале 21% всех входящих платежей или 3,9 млрд манатов пришлось на сектор торговли, 79% или 14,4 млрд манатов – на неторговые сектора.

А.Азизов