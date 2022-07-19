Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 102.60 +5.01 Brent 106.27 +5.11

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.07.2022 17:04

Верховный лидер Ирана заявил Эрдогану, что против идеи турецкой операции на севере САР

Планы Турции по проведению военной операции против курдских формирований на севере Сирии могут нанести урон всему региону, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Важно поддерживать территориальную целостность Сирии. Военные операции на севере этой страны наверняка нанесут ущерб Турции, Сирии и всему региону", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

По мнению Хаменеи, подобная турецкая военная операция затруднила бы работу Дамаска по политическому урегулированию сирийского конфликта.

"Проблемы Сирии нужно решать на переговорах. И Ирану, Турции, Сирии и России нужно решить этот вопрос путем диалога", - добавил иранский лидер.

Эрдоган в настоящее время находится с визитом в Иране.

Турецкий президент ранее заявлял, что Анкара намерена провести очередную военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии - близ границы с Турцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Асад посетил Иран Иностранные силы должны уйти из Сирии как можно скорее - избранный президент Ирана Рухани обвинил США в незаконных действиях в нефтеносных районах Сирии Министр иностранных дел Ирана в понедельник обсудит в Дамаске ирано-сирийские отношения и региональные проблемы Путин и Рухани обсудили ситуацию в Сирии, выразили общее мнение о необходимости полной реализации Астанинских договоренностей - Кремль Работа в "астанинском формате" привела к установлению мира на большей части территории Сирии - президент Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az