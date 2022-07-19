Верховный лидер Ирана заявил Эрдогану, что против идеи турецкой операции на севере САР

Планы Турции по проведению военной операции против курдских формирований на севере Сирии могут нанести урон всему региону, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Важно поддерживать территориальную целостность Сирии. Военные операции на севере этой страны наверняка нанесут ущерб Турции, Сирии и всему региону", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

По мнению Хаменеи, подобная турецкая военная операция затруднила бы работу Дамаска по политическому урегулированию сирийского конфликта.

"Проблемы Сирии нужно решать на переговорах. И Ирану, Турции, Сирии и России нужно решить этот вопрос путем диалога", - добавил иранский лидер.

Эрдоган в настоящее время находится с визитом в Иране.

Турецкий президент ранее заявлял, что Анкара намерена провести очередную военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии - близ границы с Турцией.