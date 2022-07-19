Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-май увеличились на 15%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-май 2022 года составил 19 млн 622,6 тыс. тонн, что на 15,3% выше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.
По данным Госкомстата, за отчетный период 6 млн 408,3 тыс. тонн или 32,7% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (рост на 15,1% - ИФ), 10 млн 716,5 тыс. тонн или 54,6% - автомобильный (рост на 12,8% - ИФ), 2 млн 497,7 тыс. тонн или 12,7% - морской транспорт (рост на 27,8%-ИФ).
Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 26,3% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 5 млн 160 тыс. тонн (рост на 29,6%).
Как сообщалось, в 2021 году объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках TRACECA составил 39 млн 627,4 тыс. тонн (рост на 3%). Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 22,3% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 8 млн 826,3 тыс. тонн (рост на 5,3%).
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
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