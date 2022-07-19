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Дальнее зарубежье 19.07.2022 19:32

Экс-глава Пентагона полагает, что "принцип одного Китая" более не соответствует нынешней политической ситуации

Политика, в основе которой лежит "принцип одного Китая", больше не отвечает требованиям нынешнего времени, заявил во вторник в ходе визита на Тайвань бывший шеф Пентагона Марк Эспер.

"По моему личному мнению, политика на основе "принципа одного Китая" изжила себя, настало время уйти от стратегической двусмысленности по этому вопросу", - приводит слова Эспера South China Morning Post (SCMP).

Как поясняет SCMP, американская политика "стратегической двусмысленности" состоит в том, что США не говорят прямо, будут ли защищать Тайвань в случае нападения на остров сил КНР.

В свою очередь Эспер заявил о необходимости вести в США дискуссии по поводу политики "стратегической двусмысленности". Он подчеркнул, что сам Тайвань должен продемонстрировать готовность оказать сопротивление Пекину, в том числе, за счет возможного наращивания военных расходов, удлинения срока обязательной военной службы, освоения методов ведения ассиметричных боевых действий. Также Эспер заявил, что именно Китай в данный момент является наибольшим вызовом для стран Запада.

Эспер в поездке на Тайвань возглавляет делегацию Атлантического совета - вашингтонского аналитического центра. Одновременно с этим во вторник в Тайбэй прибыла заместитель председателя Европейского парламента Никола Бер: она стала самым высокопоставленным членом Европарламента, отправившимся на остров.

Также поступала информация, что в августе поездку на Тайвань планирует совершить спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Так, накануне Пекин осудил одобрение властями США продажи очередной партии вооружений Тайваню на сумму $108 млн: это уже пятая подобная сделка с того момента, когда в январе 2021 года Джо Байден стал президентом США.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, МНЕНИЕ


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