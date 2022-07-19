ЕС готов подписать с Азербайджаном соглашение об общем авиационном пространстве

ЕС заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве и соглашения «Об общем авиационном пространстве».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросоюза по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан 19 июля в Брюсселе.
«Азербайджан является важным партнером Европейского Союза и стратегическим энергетическим партнером, поставляющим природный газ и нефть в Европу и, таким образом, вносящим свой вклад в усилия ЕС по диверсификации своих энергетических ресурсов. Поэтому энергетика была важной темой в наших дискуссиях, основанных на новом Меморандуме о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики, который был подписан вчера между ЕС и Азербайджаном», - отмечается в заявлении.
В документе подчеркивается, что «ЕС заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в заключении нового всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве и Соглашения об общем авиационном пространстве. «Эти соглашения принесут пользу всем нашим гражданам, как в Европейском Союзе, так и в Азербайджане. ЕС, по-прежнему, привержен успешному завершению переговоров (для подписания этих документов – ИФ)», - подчеркивается в документе.
ЕС на заседании подтвердил свою «твердую приверженность содействию безопасному, стабильному и процветающему Южному Кавказу». «ЕС подчеркнул свою приверженность поддержке сторон - Азербайджан и Армению - в продвижении к всеобъемлющему мирному договору. Кроме того, ЕС подчеркнул важность подготовки населения двух стран к долгосрочному устойчивому миру с помощью позитивной и конструктивной публичной риторики. ЕС также подчеркнул свою поддержку ликвидации последствий конфликта, в том числе путем оказания помощи в разминировании и других нерешенных гуманитарных вопросах», - подчеркивается в заявлении.
Евросоюз на заседании подтвердил свою готовность оказывать и далее Азербайджану содействие в диверсификации экономики, развития «зеленой энергии».
Азербайджанскую делегацию на заседании Совета возглавлял министр иностранных дел Джейхун Байрамов, ЕС - верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Анар Азизов
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