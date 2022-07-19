TotalEnergies, Occidental и Eni вложат $4 млрд в нефтяной проект Алжира

Алжирская Sonatrach и ее партнеры французская TotalEnergies, американская Occidental и итальянская Eni продлили соглашение о разделе продукции (СРП) на 25 лет на береговых блоках 404 и 208 геологического бассейна Беркин на востоке Алжира, сообщили компании.
Согласно пресс-релизу Sonatrach, компании проведут на участках сейсморазведку, пробурят сто нефтяных скважин, реконструируют 46 скважин, а также реализуют два пилотных проекта по повышению нефтеотдачи и экологических проекта по сокращению выбросов парниковых газов.
По сообщению Eni, проект "соответствует стратегии компании по добыче нефти с низкой себестоимостью", и подписанный контракт "позволит в будущем увеличить стоимость значительных объемов попутного газа, который может стать доступным для экспорта, что будет способствовать диверсификации поставок газа в Европу".
Общий объем инвестиций в реализацию плана разработки и эксплуатации месторождений на этом участке оценивается в $4 млрд. Ожидается, что он позволит дополнительно извлечь более 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
Продление СРП было подписано в соответствии с алжирским законом о добыче углеводородов от 2019 года. Sonatrach совместно с TotalEnergies, Occidental и Eni управляют участком бассейна Беркин в рамках договора о создании консорциума, подписанного 23 октября 1989 года. К настоящему времени совокупный объем добычи консорциума составляет около 2,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента, а объем инвестиций - более $10 млрд.
TotalEnergies является историческим игроком в энергетическом секторе Алжира. Компания активно занимается разведкой и добычей нефти и газа, а также сжиженным природным газом (СПГ) по контрактам с Sonatrach. Кроме того, Total Energies и Sonatrach совместно работают над инженерными исследованиями для нефтехимического проекта в Западном Алжире.
В 2021 году объем добычи Total Energies в Алжире составил 51 тыс. б/с за счет участия в газовых месторождениях TFT II и Timimoun, а также нефтяных месторождениях в бассейне Беркин (блоки 404a и 208).
Eni присутствует в Алжире с 1981 года, добывая там около 100 тыс. бнэ/с углеводородов.
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