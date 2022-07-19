Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства

Украина присоединилась к Международному энергетическому агентству (МЭА) в качестве ассоциированного члена. Соответствующая совместная декларация подписана в Варшаве во вторник.
Как сообщается на сайте МЭА, документ подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
В декларации говорится, что Украина и МЭА намерены вместе работать, в частности, над разработкой политики и наращиванием потенциала в широком спектре областей, связанных с энергетикой, включая анализ рынка, реконструкцию энергосистем, энергетическую безопасность, эффективность. Конкретные инициативы должны быть согласованы в двухлетних программах совместной работы.
МЭА было создано странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в 1974 году для помощи в координации коллективного реагирования на серьезные перебои в поставках нефти.
Государствами-участниками являются США, Великобритания, Австралия, Австрия, Япония, Южная Корея, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция. Ассоциированными членами МЭА, помимо Украины, являются Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Марокко, Сингапур, ЮАР, Таиланд.
Байрамов и Столтенберг обсудили перспективы партнерства Азербайджан-НАТО
Азербайджан и ЕС в будущем могут запустить «зеленый диалог» – глава МИД
ЕС играет важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном – глава МИД Азербайджана
Чистая прибыль Русснефти по РСБУ в I полугодии сократилась вдвое
TotalEnergies, Occidental и Eni вложат $4 млрд в нефтяной проект Алжира
"Литовские желдороги" начали перевозки нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси
Еврокомиссия подписала новый контракт на совместные закупки Евросоюзом лекарств от COVID-19
В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, 4 человека скончались
Число заболеваний COVID-19 в Европе за полтора месяца увеличилось втрое - ВОЗ
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Yelo Bank поддержал кредитом “ABAD”
«Nar» наградит абитуриентов показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ