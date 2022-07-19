ЕС играет важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил важную роль ЕС в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Нет альтернативе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. При этом оно должно основываться на взаимном уважении и признании территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ. ЕС играет важную роль в постконфликтный период. Мы приветствуем усилия Шарля Мишеля по нормализации отношений между двумя странами. Мы благодарим ЕС за проведенные три встречи лидеров Азербайджана, Армении и ЕС для урегулирования вопросов в направлении безопасного развития и процветания Южного Кавказа», - сказал Байрамов на брифинге по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан в Брюсселе во вторник.

По его словам, Азербайджан также высоко ценит усилия ЕС по содействию в постконфликтном восстановлении страны. «Мы также благодарны ЕС за помощь в гуманитарном разминировании освобожденных территорий Азербайджана, включая недавний пакет помощи в размере свыше 4 млн евро», - сказал он.

А.Азизов