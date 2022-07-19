Азербайджан и ЕС в будущем могут запустить «зеленый диалог» – глава МИД

Энергетика является центральным звеном сотрудничества Баку и Брюсселя, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Наши дискуссии сегодня были основаны на широкой повестке сотрудничества Азербайджана и ЕС. ЕС остается важнейшим экономическим партнером Азербайджана, самым крупным инвестором в нашу страну. Энергетика является центральным элементом нашего партнерства. Наше энергетическое сотрудничество будет расширено подписанием вчера соответствующего меморандума», - сказал Байрамов на брифинге по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан в Брюсселе во вторник.

По его словам, Азербайджан стремится развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), увеличить их долю в производстве электроэнергии с 17% до 30%. «Развитие сотрудничества с ЕС в этом направлении ведет к созданию нового «зеленого» диалога между Азербайджаном и ЕС», добавил Байрамов.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан также стремится развивать свои транзитные возможности и готов сотрудничать с ЕС в этом направлении.

А.Азизов