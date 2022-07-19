Цены на нефть замедлили темпы падения

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов во вторник вечером.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,55 (0,52%) - до $105,72 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $0,61 (на 0,59%) - до $101,99 за баррель.
Накануне обе марки подскочили в цене на 5,1%, а WTI превысила $100 за баррель впервые за неделю.
"Возможно, цены на нефть уже прошли свой пик, однако пока нет никаких явных признаков того, что они могут существенно упасть с текущих уровней, если только мы не увидим большого сюрприза от ОПЕК+", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли.
Об увеличении поставок топлива на мировые рынки попытался договориться президент США Джо Байден в рамках своего визита в Саудовскую Аравию на прошлой неделе, но четких заверений со стороны представителей королевства о намерениях повысить добычу и экспорт не последовало.
Между тем настроение рынка омрачается перспективами наступления экономической рецессии и замедления роста из-за ужесточения монетарной политики ФРС и другими центробанками мира для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляцией.
"Даже если ОПЕК решит продолжить робко повышать нефтедобычу, высокие цены на нефть по-прежнему останутся главной причиной для инвесторов готовиться к рецессии. А беспокойство из-за рецессии, в свою очередь, толкает цены вниз", - считает старший аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардесская.
Рынок ждет публикации данных Американским институтом нефти (API) о динамике нефтяных запасов в США на прошлой неделе. Эксперты S&P Global Commodity Insights прогнозируют, что запасы бензина в стране выросли на 400 тыс. баррелей, нефти - упали на 200 тыс. баррелей и дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей. Отчет API будет опубликован во вторник после закрытия торгов.
Байрамов и Столтенберг обсудили перспективы партнерства Азербайджан-НАТО
Азербайджан и ЕС в будущем могут запустить «зеленый диалог» – глава МИД
ЕС играет важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном – глава МИД Азербайджана
Еврокомиссия подписала новый контракт на совместные закупки Евросоюзом лекарств от COVID-19
В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, 4 человека скончались
Число заболеваний COVID-19 в Европе за полтора месяца увеличилось втрое - ВОЗ
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Венгерские депутаты приняли резолюцию с предложениями ограничить полномочия Европарламента
Путин благодарит Эрдогана за посреднические усилия по проблеме вывоза украинского зерна; отмечает, что не все вопросы еще решены
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Yelo Bank поддержал кредитом “ABAD”
«Nar» наградит абитуриентов показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ