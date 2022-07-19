Венгерские депутаты приняли резолюцию с предложениями ограничить полномочия Европарламента

Парламент Венгрии во вторник одобрил резолюцию, согласно которой действия Европарламента привели к кризису с демократией в Европе, и его власть следует ограничить, сообщает Associated Press (AP).
"Европейскую демократию нужно вывести из тупика, в который ее направил Европарламент. ЕС нужно измениться, потому что он не готов к вызовам современности", - цитирует AP выдержки из резолюции.
Документ, принятый правящей в Венгрии коалицией, рекомендует дать парламентам стран-членов ЕС право вето в отношении любого законодательства, предлагаемого на уровне Евросоюза. Также в резолюции говорится, что членов Европарламента следует не избирать, как сейчас, а назначать сами парламенты стран ЕС.
Кроме того, согласно резолюции, законодательные собрания и правительства отдельных стран блока должны иметь право инициировать на уровне всего ЕС законодательные процедуры.
Также венгерские депутаты считают необходимым ввести запрет на дальнейшие финансовые заимствования ЕС, ограничить на юридическом уровне степень интеграции стран в структуру ЕС, закрепить в документах понятия "христианских корней и культуры" в качестве основы для европейской интеграции.
AP отмечает, что резолюцию приняли в то время как Брюссель продолжает блокировать выделение Венгрии финансовых средства из фондов восстановления экономики после пандемии COVID-19, поскольку, по мнению властей ЕС, Будапешт не поддерживает в достаточной степени верховенство права и не принял существенных мер по борьбе с коррупцией. Однако, поясняет агентство, на фоне самого высокого за 25 лет уровня инфляции в стране венгерские власти в последние недели стали менее жестко реагировать на требования Брюсселя.
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