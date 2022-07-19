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Регион 19.07.2022 21:31

Путин благодарит Эрдогана за посреднические усилия по проблеме вывоза украинского зерна; отмечает, что не все вопросы еще решены

Вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов до конца еще не решены, но уже хорошо, что есть движение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин поблагодарил Эрдогана за усилия "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море".

"При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - отметил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЧЕРНОМОРЬЕ, ЗЕРНО


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