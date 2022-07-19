Путин и Эрдоган обсуждают Карабах

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реждеп Тайип Эрдоган на полях саммита астанинского формата в Тегеране обсуждают вопросы по сирийскому урегулированию, Карабах и двустороннюю повестку.

"Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос - урегулирование карабахской проблемы", - сказал Путин.

Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него". "У нас большая очень повестка дня", - сказал Путин.

Президент РФ признался Эрдогану, что рад его видеть. "Мы не виделись почти что целый год", - сказал Путин.

Эрдоган ответил ему: "По телефону мы часто общались". "Это точно, это хорошо, - ответил Путин. - И наши коллеги общаются в постоянном режиме".

По словам российского лидера, отношения России и Турции развиваются, "несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами".

Путин также выразил удовлетворение тем, что на полях саммита астанинской "тройки" у него и Эрдогана есть возможность провести двустороннюю встречу, потому что вопросов накопилось очень много.