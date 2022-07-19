Путин и Эрдоган обсуждают Карабах

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реждеп Тайип Эрдоган на полях саммита астанинского формата в Тегеране обсуждают вопросы по сирийскому урегулированию, Карабах и двустороннюю повестку.
"Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос - урегулирование карабахской проблемы", - сказал Путин.
Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, "вам привет большой от него". "У нас большая очень повестка дня", - сказал Путин.
Президент РФ признался Эрдогану, что рад его видеть. "Мы не виделись почти что целый год", - сказал Путин.
Эрдоган ответил ему: "По телефону мы часто общались". "Это точно, это хорошо, - ответил Путин. - И наши коллеги общаются в постоянном режиме".
По словам российского лидера, отношения России и Турции развиваются, "несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами".
Путин также выразил удовлетворение тем, что на полях саммита астанинской "тройки" у него и Эрдогана есть возможность провести двустороннюю встречу, потому что вопросов накопилось очень много.
Байрамов и Столтенберг обсудили перспективы партнерства Азербайджан-НАТО
Азербайджан и ЕС в будущем могут запустить «зеленый диалог» – глава МИД
ЕС играет важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном – глава МИД Азербайджана
Чистая прибыль Русснефти по РСБУ в I полугодии сократилась вдвое
TotalEnergies, Occidental и Eni вложат $4 млрд в нефтяной проект Алжира
"Литовские желдороги" начали перевозки нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси
Еврокомиссия подписала новый контракт на совместные закупки Евросоюзом лекарств от COVID-19
В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, 4 человека скончались
Число заболеваний COVID-19 в Европе за полтора месяца увеличилось втрое - ВОЗ
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Yelo Bank поддержал кредитом “ABAD”
«Nar» наградит абитуриентов показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ