Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласует в среду законодательные предложения по дополнительным санкциям Евросоюза против России и о выделении Украине пятого транша финансирования военной помощи, говорится в опубликованной в Брюсселе повестке дня.
Оба проекта числятся в документе по разделу "Без обсуждения". Постпреды должны принять решение об их утверждении Советом ЕС по письменной процедуре. Вслед за постановлениями совета законодательные акты будут опубликованы в "Официальном журнале" Евросоюза, после чего они вступят в силу.
Еврокомиссия (ЕК) объявила 15 июля о принятии совместного с высоким представителем ЕС по иностранным делам предложения по новым мерам "для поддержания и усиления эффективности шести обширных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России".
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, дополнительные меры отражают "скоординированный с международными партнерами, включая G7, подход". "В дополнение к этим мерам я также представлю Совету (ЕС) предложения о включении в списки большего количества физических и юридических лиц с замораживанием их активов и ограничением возможностей поездок", - сообщил Боррель.
Данные меры обсуждались без принятия решения главами МИД на Совете ЕС по иностранным делам 18 июля.
На этом же заседании совета было принято решение о выделении Украине пятого транша на военную помощь в 500 млн евро за счет Европейского фонда мира. После согласования постоянными представителями стран ЕС последует официальное решение совета по этому вопросу.
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