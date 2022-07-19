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Дальнее зарубежье 19.07.2022 22:43

Постпреды стран ЕС должны дать в среду "зеленый свет" новым санкциям против РФ

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласует в среду законодательные предложения по дополнительным санкциям Евросоюза против России и о выделении Украине пятого транша финансирования военной помощи, говорится в опубликованной в Брюсселе повестке дня.

Оба проекта числятся в документе по разделу "Без обсуждения". Постпреды должны принять решение об их утверждении Советом ЕС по письменной процедуре. Вслед за постановлениями совета законодательные акты будут опубликованы в "Официальном журнале" Евросоюза, после чего они вступят в силу.

Еврокомиссия (ЕК) объявила 15 июля о принятии совместного с высоким представителем ЕС по иностранным делам предложения по новым мерам "для поддержания и усиления эффективности шести обширных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России".

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, дополнительные меры отражают "скоординированный с международными партнерами, включая G7, подход". "В дополнение к этим мерам я также представлю Совету (ЕС) предложения о включении в списки большего количества физических и юридических лиц с замораживанием их активов и ограничением возможностей поездок", - сообщил Боррель.

Данные меры обсуждались без принятия решения главами МИД на Совете ЕС по иностранным делам 18 июля.

На этом же заседании совета было принято решение о выделении Украине пятого транша на военную помощь в 500 млн евро за счет Европейского фонда мира. После согласования постоянными представителями стран ЕС последует официальное решение совета по этому вопросу.

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Тэги: ЕС, ПОСТПРЕДЫ, САНКЦИИ, СОГЛАСОВАНИЕ


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