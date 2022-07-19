Байрамов и Столтенберг обсудили перспективы партнерства Азербайджан-НАТО

В рамках деловой поездки в Брюссель Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в штаб-квартире НАТО провел встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно текущего состояния и будущими перспективами партнерства НАТО-Азербайджан, а также вокруг региональных вопросов", - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов выразил удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках партнерства Азербайджан-НАТО и коснулся вопроса участия Азербайджана в операциях НАТО в контексте вклада в международный мир и безопасность.
Министр проинформировал Столтенберга о восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных от армянской оккупации территориях.
"В этом контексте было подчеркнуто, что массовая закладка мин на освобожденных территориях создает препятствие для проведения восстановительно-строительных работ и возвращения вынужденных переселенцев. В то же время были отмечены шаги, предпринятые Азербайджаном в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на постконфликтном этапе, и состоялся обмен мнениями относительно этого вопроса", - отмечается в сообщении.
В Свою очередь Столтенберг отметил, что Азербайджанявляется надежным партнером, и высоко оценил реформы Азербайджана в оборонной сфере идал высокую оценку вкладу страны в миссии НАТО. Генсек также с удовлетворением отметил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.
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