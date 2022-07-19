Глава МИД Франции сообщил о решении ЕС включить еще 55 человек в санкционные списки против РФ

Главы МИД стран ЕС решили усилить индивидуальные санкции в отношении России, заявила во вторник в сенате Франции министр иностранных дел Катрин Колонна.
"Будут приняты дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Еще 55 человек были определены вчера", - сказала французский министр.
Она 18 июля принимала участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, где обсуждались дополнительные санкции, предложение по которым находится в настоящий момент на рассмотрении Комитета постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, и, как ожидается, будет ими согласовано в среду.
"Кроме того, также в составе 27 государств-членов ЕС и также вчера мы усилили европейские меры, позволяющие лучше бороться против обхода санкций. Некоторые страны не применяют санкций, но вместе с тем наблюдается ряд обходов санкций, и было нужно положить этому конец", - сообщила Колонна.
Она уточнила, что по этим вопросам министры достигли "политического согласия". Юридическое решение ожидается на этой неделе.
Выступление главы МИД Франции транслировалось на сайте сената.
Как сообщалось, Coreper согласует 20 июля законодательное предложение по дополнительным санкциям Евросоюза против России. Постпреды должны принять решение о его утверждении Советом ЕС по письменной процедуре. Вслед за постановлением совета законодательный акт будет опубликован в "Официальном журнале" Евросоюза, после чего он вступит в силу.
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