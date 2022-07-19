Судебные разбирательства по иску Twitter к Маску назначены на октябрь

Канцлерский суд американского штата Делавэр пошел навстречу Twitter Inc., одобрив просьбу компании ускорить разбирательства по ее иску к Илону Маску.
По решению судьи Кэтлин МакКормик судебные разбирательства по иску Twitter в связи с отказом Маска от покупки соцсети пройдут в октябре.
Юристы Twitter, направившие иск в суд ранее в этом месяце, заявили о необходимости ускорить разбирательства, чтобы предотвратить нанесение дальнейшего ущерба бизнесу компании. Они отмечали, что неопределенность в отношении сделки с Маском наносит Twitter ущерб "каждый час каждого дня", и призывали судью назначить разбирательства на середину сентября, пишет газета Financial Times.
Юристы Маска при этом называли предлагаемые Twitter сроки "абсурдными", настаивая, что суд должен начаться не ранее 2023 года. Маск заявлял, что ему нужно больше времени, чтобы разобраться в вопросе фейковых аккаунтов в соцсети, который, по его словам, является ключевым для определения стоимости Twitter. Подготовка к суду в связи с этим потребует времени, говорил он.
Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку.
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