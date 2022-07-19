Эрдоган требует от курдов покинуть 30-километровую зону на турецко-сирийской границе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские формирования должны покинуть 30-километровую зону на турецко-сирийской границе.

На саммите "астанинской тройки" президент Турции заявил, что его страна не может мириться с присутствием курдских группировок на сирийско-турецкой границе. "Эти террористические организации продолжают проводить свою сепаратистскую политику на территориях Сирии и Турции. Турция не может оставаться в стороне от их деятельности, не может не замечать той опасной подрывной сепаратистской деятельности, которую они ведут на наших границах", - сказал Эрдоган.

"Мы очень признательны, что наши иранские и российские коллеги нас слышат, прислушиваются к нашим чаяниям", - сказал он.

Эрдоган заявил, что курдские группировки должны "очистить 30-километровую зону на границе с Турцией". "Настало время, когда мы должны очистить эти территории от угроз сепаратистов и террористов", - сказал Эрдоган.

"Территориальная целостность и безопасность Сирии является нашей приоритетной задачей, и я уверен, что мои иранские и российские коллеги поддержат меня в этом пожелании", - заключил президент Турции.