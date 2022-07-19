Эрдоган и Путин обсудили сотрудничество в вопросах поставок российского и украинского зерна на мировые рынки

Главы РФ и Турции на встрече во вторник в Тегеране обсудили вопросы продовольственной безопасности и поставки зерна из России и Украины на мировые рынки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что и обсуждалась проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки", - сказал Путин по окончании трехсторонней встречи глав "тройки" - гарантов Астанинского процесса, состоявшейся в иранской столице.