Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 102.60 +5.01 Brent 106.27 +5.11

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.07.2022 23:33

Эрдоган и Путин обсудили сотрудничество в вопросах поставок российского и украинского зерна на мировые рынки

Главы РФ и Турции на встрече во вторник в Тегеране обсудили вопросы продовольственной безопасности и поставки зерна из России и Украины на мировые рынки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что и обсуждалась проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки", - сказал Путин по окончании трехсторонней встречи глав "тройки" - гарантов Астанинского процесса, состоявшейся в иранской столице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, ЭРДОГАН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Путин пожелал Эрдогану и его супруге, заразившихся COVID-19, полного выздоровления Путин и Эрдоган обсудили Карабах - Кремль Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником" Эрдоган и Путин подтвердили готовность к координации по Карабаху Москва поддерживает создание Зангезурского коридора – Эрдоган Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az