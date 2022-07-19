«Азимут» с 3 августа начнет летать из Москвы в Азербайджан

Авиакомпания "Азимут" с 3 августа запускает рейсы из Москвы ("Внуково") в Гянджу (Азербайджан) и обратно, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Рейсы будет выполняться по средам и воскресеньям по графику - вылет из Внуково в 11:40, посадка в Гяндже в 16:30. Вылет из Гянджи в 17:50, посадка во Внуково в 20:40. Для каждого аэропорта указано местное время.

Ранее сообщалось, что с 30 мая авиакомпания "Азимут начала выполнять рейсы по маршруту Астрахань - Баку и обратно.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

Р.Ахмедов