Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 102.60 +5.01 Brent 106.27 +5.11

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 19.07.2022 23:40

«Азимут» с 3 августа начнет летать из Москвы в Азербайджан

Авиакомпания "Азимут" с 3 августа запускает рейсы из Москвы ("Внуково") в Гянджу (Азербайджан) и обратно, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Рейсы будет выполняться по средам и воскресеньям по графику - вылет из Внуково в 11:40, посадка в Гяндже в 16:30. Вылет из Гянджи в 17:50, посадка во Внуково в 20:40. Для каждого аэропорта указано местное время.

Ранее сообщалось, что с 30 мая авиакомпания "Азимут начала выполнять рейсы по маршруту Астрахань - Баку и обратно.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙС


Похожие новости


S7 с 3 июля открывает прямые рейсы из Владикавказа в Баку Qantas выполнила самый длительный рейс из Нью-Йорка в Сидней для эксперимента Turkish Airlines с 31 марта открывает прямой рейс Анталия-Баку-Анталия Первый рейс Air Armenia Ереван-Москва отложен до начало сентября

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az