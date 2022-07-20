Цены на нефть умеренно снижаются после роста накануне

Нефть умеренно дешевеет утром в среду после подъема до максимумов с начала июля накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 в среду составляет $106,76 за баррель, что на $0,59 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты выросли в цене на $1,08 (1%), до $107,35 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,88 за баррель, что на $0,34 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,62 (1,6%), до $104,22 за баррель.

Нефть дешевела большую часть прошлой сессии, однако под конец торгов перешла к росту и обновила максимумы с начала июля (Brent - с 4 июля, WTI - с 8 июля) на опасениях, что действия правительства США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране, пишет MarketWatch.

Президент США Джо Байден во вторник пообещал принять "решительные меры со стороны исполнительной власти" для борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики, не уточнив детали таких мер.

Между тем обнародованные ночью данные Американского института нефти (API) указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тыс. баррелей.

Официальная статистика министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов будет опубликована в среду в 17:30 МСК.