Директор нацразведки Южной Кореи отправился с необъявленным визитом в США

Директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) Ким Гю Хен совершил необъявленный визит в США на фоне опасений по поводу возможности проведения Северной Кореей ядерного испытания или других провокационных действий, сообщает "Ренхап".
Согласно агентству, глава разведки Южной Кореи был замечен выходящим из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне во вторник утром (по местному времени).
Агентство отмечает, что подробный график поездки Ким Гю Хена остается неизвестным. Но ожидается, что он встретится с высокопоставленными сотрудниками разведки США, в частности, с директором нацразведки США Аврил Хейнс и главой Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом.
Предполагается, что во время пребывания в столице США Ким Гю Хен сосредоточится на усилении сдерживания провокаций со стороны Северной Кореи.
Тем временем национальная разведывательная служба Республики Корея отказалась подтвердить "Ренхап" факт визита своего директора в США.
"Наш принцип заключается в том, чтобы не подтверждать, где находится глава разведывательного управления", - сказал представитель NIS агентству.
Существуют предположения, что Пхеньян может провести ядерное испытание. Ранее глава МИД Южной Кореи Пак Чжин отмечал, что "Северная Корея завершила подготовку к очередному ядерному испытанию" и что Пхеньяну, по его мнению, "не хватает лишь политического решения".
С начала 2022 года КНДР провела более 10 испытаний баллистических ракет. Последний на данный момент ракетный пуск состоялся 25 мая - на следующий день после того, как Байден завершил поездку по Японии и Южной Корее.
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