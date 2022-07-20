Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

19.07 $/bbl +/- WTI 104.22 +1.62 Brent 107.35 +1.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.07.2022 10:20

Директор нацразведки Южной Кореи отправился с необъявленным визитом в США

Директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) Ким Гю Хен совершил необъявленный визит в США на фоне опасений по поводу возможности проведения Северной Кореей ядерного испытания или других провокационных действий, сообщает "Ренхап".

Согласно агентству, глава разведки Южной Кореи был замечен выходящим из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне во вторник утром (по местному времени).

Агентство отмечает, что подробный график поездки Ким Гю Хена остается неизвестным. Но ожидается, что он встретится с высокопоставленными сотрудниками разведки США, в частности, с директором нацразведки США Аврил Хейнс и главой Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом.

Предполагается, что во время пребывания в столице США Ким Гю Хен сосредоточится на усилении сдерживания провокаций со стороны Северной Кореи.

Тем временем национальная разведывательная служба Республики Корея отказалась подтвердить "Ренхап" факт визита своего директора в США.

"Наш принцип заключается в том, чтобы не подтверждать, где находится глава разведывательного управления", - сказал представитель NIS агентству.

Существуют предположения, что Пхеньян может провести ядерное испытание. Ранее глава МИД Южной Кореи Пак Чжин отмечал, что "Северная Корея завершила подготовку к очередному ядерному испытанию" и что Пхеньяну, по его мнению, "не хватает лишь политического решения".

С начала 2022 года КНДР провела более 10 испытаний баллистических ракет. Последний на данный момент ракетный пуск состоялся 25 мая - на следующий день после того, как Байден завершил поездку по Японии и Южной Корее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, НАЦРАЗВЕДКА, ПОЕЗДКА


Похожие новости


США после ракетных пусков КНДР в среду подтвердили готовность защищать Южную Корею - Белый дом Президент США, возможно, посетит Южную Корею в конце мая Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР обсудил северокорейский запуск ракеты с коллегами из США и Японии Госсекретарь США, главы МИД Южной Кореи и Японии обсудят КНДР на встрече в Нью-Йорке Главы внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи обсудили КНДР Замгоссекретаря США Шерман на следующей неделе отправится с визитом в Японию и Южную Корею - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az