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ТЭК 20.07.2022 10:10

Премьер Канады назвал сложным, но правильным решение вернуть Германии турбину для "Северного потока"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что поддерживает решение вернуть отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток" в Германию, сообщает телеканал Global News.

По его словам, "это решение было сложным, но оно было правильным".

Ранее сообщалось о решении властей Канады разрешить вывоз со своей территории в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода "Северный поток 1".

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens Energy AG, была отправлена на ремонт в Монреаль. В связи с введением антироссийских санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли канадские власти отказывались ее возвращать.

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Тэги: КАНАДА, ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, ТУРБИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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