ЕС может разблокировать часть замороженных активов ряда российских банков для торговли продовольствием

Европейский союз рассматривает возможность снятия части санкций с семи российских банков для обеспечения торговли продовольствием и удобрениями, сообщил вечером во вторник французский телеканал TF1.

Частичное смягчение мер ЕС коснется семи российских банков: ВТБ (MOEX: VTBR), Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), ВЭБ.РФ, Новикомбанка, Совкомбанка, а также банков "ФК Открытие" и "Россия", сообщает телеканал.

"Компетентные власти государства-члена могут разрешить разблокирование некоторых замороженных фондов или экономических ресурсов, принадлежащих банкам, (...) после того, как установят, что эти фонды или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственных и продовольственных продуктов, включая пшеницу и удобрения", - цитирует TF1 оказавшееся в его распоряжении предложение Еврокомиссии.

Предполагается, что в среду это предложение согласует Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, который, как ожидается, должен дать "зеленый свет" пакету дополнительных санкций против России, но также одобрить "усовершенствование применения" ряда принятых ранее мер.

Если Coreper одобрит предложение ЕК, то уже 20 июля оно будет утверждено Советом ЕС и опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза, чтобы как можно скорее вступить в силу, сообщает телеканал.

По мнению телеканала, Евросоюз находится под давлением своих африканских партнеров, которые до спецоперации РФ импортировали более половины потребляемой пшеницы из России и Украины.