ЕС может разблокировать часть замороженных активов ряда российских банков для торговли продовольствием

Европейский союз рассматривает возможность снятия части санкций с семи российских банков для обеспечения торговли продовольствием и удобрениями, сообщил вечером во вторник французский телеканал TF1.
Частичное смягчение мер ЕС коснется семи российских банков: ВТБ (MOEX: VTBR), Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), ВЭБ.РФ, Новикомбанка, Совкомбанка, а также банков "ФК Открытие" и "Россия", сообщает телеканал.
"Компетентные власти государства-члена могут разрешить разблокирование некоторых замороженных фондов или экономических ресурсов, принадлежащих банкам, (...) после того, как установят, что эти фонды или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственных и продовольственных продуктов, включая пшеницу и удобрения", - цитирует TF1 оказавшееся в его распоряжении предложение Еврокомиссии.
Предполагается, что в среду это предложение согласует Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, который, как ожидается, должен дать "зеленый свет" пакету дополнительных санкций против России, но также одобрить "усовершенствование применения" ряда принятых ранее мер.
Если Coreper одобрит предложение ЕК, то уже 20 июля оно будет утверждено Советом ЕС и опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза, чтобы как можно скорее вступить в силу, сообщает телеканал.
По мнению телеканала, Евросоюз находится под давлением своих африканских партнеров, которые до спецоперации РФ импортировали более половины потребляемой пшеницы из России и Украины.
Байрамов и Столтенберг обсудили перспективы партнерства Азербайджан-НАТО
Азербайджан и ЕС в будущем могут запустить «зеленый диалог» – глава МИД
ЕС играет важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном – глава МИД Азербайджана
Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт химпродукции в 3,4 раза, выручку -в 5 раз
«Дочка» AzerGold направит около $7,3 млн на геологоразведку и ряд исследований на месторождениях железной руды на западе Азербайджана
Казахстан намерен к 2030г увеличить производство товарного газа на 43% - до 42,1 млрд кубометров
Число случаев COVID-19 в мире превысило 565 млн - университет Хопкинса
Еврокомиссия подписала новый контракт на совместные закупки Евросоюзом лекарств от COVID-19
В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, 4 человека скончались
Президент Алиев посещает Сумгайыт
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Yelo Bank поддержал кредитом “ABAD”
«Nar» наградит абитуриентов показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ