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Финансы 20.07.2022 09:55

Единственный региональный банк в Азербайджане во II кв. увеличил уставный капитал на 4,7%

ОАО «Naxcivanbank» в январе-июне 2022 года сократил активы на 0,03% - до 343,677 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на конец июня составил 164,563 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 16,8% - ИФ).

Обязательства банка равны 239,869 млн манатов (спад на 2,5%). Депозиты в банке оцениваются в 169,292 млн манатов (спад на 6,1%), в том числе вклады населения – 24,149 млн манатов (рост на 4,8%).

Капитал банка равен 103 млн 808,29 тыс. манатов (рост на 6%), уставный капитал – 94 млн манатов (рост на 4,7%).

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2022 года составила 7 млн 813,57 тыс. манатов, что в 2,1 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Акционерами банка являются физические лица.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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